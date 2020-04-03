الكادر الصحي في قضاء شنگال متواصل في حماية المواطنين والوقاية من فايروس كورونا، وسط سوء الخدمات فيه

2020/04/03 | 23:52 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- تحسين شيخ كالو فايروس كورونا او ما يعرف ب (كوفيد 19/ COVID 19) هو مرض معد، اكتشف لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر/ كانون الاول عام2019، بعد ذلك انتشر في اغلب دول العالم ومنها العراق.للسيطرة عليه ومنع تفشيه في العراق، سارعت الحكومة ووزارة الصحة والاجهزة والدوائر المعنية بتشكيل خلية أزمة …

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