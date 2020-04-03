4 إصابات جديدة بكورونا بينها لطفل في السليمانية وحلبجة

2020/04/03 | 23:55 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم الجمعة تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في السليمانية وحلبجة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، إن الإصابات الجديدة هي لثلاثة رجال وطفل، مبينة أن 3 إصابات سجلت في حلبجة، والرابعة في السليمانية.

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