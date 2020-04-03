خلية الازمة في البصرة: توزيع مبالغ من التكافل الاجتماعي ل 10 الاف عائلة


خلية الازمة في البصرة: توزيع مبالغ من التكافل الاجتماعي ل 10 الاف عائلة
2020/04/03 | 23:55 - المصدر: راديو المربد
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