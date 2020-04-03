مصدر حكومي يوضح بعد تداول مقطع يظهر اتلاف حمولة شاحنات من الخضر والفواكه ويحدد الطرف المسؤول

2020/04/03 | 23:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضح مصدر حكومي، الجمعة، بعد تداول مقطع يظهر اتلاف حمولة شاحنات من الخضر والفواكه، فيما حدد الطرف المسؤول.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "الفيديو المتداول في صفحات التواصل الاجتماعي ويظهر فيه اتلاف كميات كبيرة من الخضر، صحيح لكن من قام بعمليات الاتلاف هذه هم مخالفون لقانون الكمارك وعليهم استحقاق كمركي يرفضون دفعه وليس كما قيل انهم تعرضوا لابتزاز من نقاط التفتيش بسبب اجراءات الحظر".

وأضاف، أن "أصحاب هذه الشاحنات قدموا من إقليم كردستان ويرفضون دفع المستحقات الكمركية بحجة دفعها في الإقليم وهناك تواصل مع حكومة الإقليم لحل هذه الإشكالية".

وتابع المصدر، أن "الأجهزة الرقابية والأمنية تقوم بكامل واجبها في متابعة كل نقاط التفتيش ومدى التزامها بالتوجيهات الخاصة بتسهيل نقل البضائع والسلع خلال أيام حظر التجوال وسيتم انزال اقسى العقوبات على من يحاول ابتزاز أصحاب شاحنات النقل".

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، مقطعا مصورا يظهر فيها اتلاف كميات كبيرة من الخضر، وقيل انهم تعرضوا لابتزاز من نقاط التفتيش بسبب اجراءات حظر التجوال، وفقا للتواصل الاجتماعي.

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