2020/04/03 | 23:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كردستان

اعلنت دائرة صحة اربيل ، اليوم السبت، عن تماثل ست حالات للشفاء من فيروس كورونا المستجد.وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "ست حالات اصيبت بفيروس كورونا المستجد قد تماثلت للشفاء ليكون مجموع حالات الشفاء التام 17 حالة".

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، تسجيل اربع اصابات جديدة 3 في حلبجة وواحد في السليمانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تماثل 6 حالات مصابة بكورونا للشفاء باربيل وتسجيل 4 اصابات جديدة في كردستان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تماثل 6 حالات مصابة بكورونا للشفاء باربيل وتسجيل 4 اصابات جديدة في كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).