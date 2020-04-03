برلماني يحذر القوى السياسية من

2020/04/03 | 23:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]حذر النائب عن كتلة الحكمة، علي البديري، القوى السياسية، من "ثورة الجياع والفوضى" جراء الاوضاع السياسية والظرف الراهن في البلاد من فيروس كورونا.

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