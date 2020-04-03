تهيئة طائرة عراقية لجلب شحنة طبية من الصين

2020/04/03 | 23:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أوعز وزير النقل عبد الله لعيبي،اليوم الجمعة، الى الخطوط الجوية العراقية بتهيئة طائرة من أسطول الشركة لنقل شحنة من التبرعات الخاصة بالأجهزة الطبية والعديد من المستلزمات الوقائية من جمهورية الصين الشعبية ضمن رحلة استثنائية أستجابةً لطلب وزارة الصحة العراقية.

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