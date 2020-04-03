الزرفي: لن أعتذر عن مهمة تشكيل الحكومة وسأقدم برنامجي بهذا التوقيت.. ما هي أولويات حكومته؟

2020/04/03 | 23:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، اليوم الجمعة، انه سيقدم كابينته الحكومية الى البرلمان يوم غد السبت.وقال الزرفي في كلمة له، “سأقدم يوم غد السبت البرنامج الحكومي مع طلب رسمي إلى رئيس مجلس النواب، لعقد جلسة نيل الثقة”.واضاف: “سنشكل حكومة وطنية تستمد شرعيتها من البرلمان العراقي بعد التشاور مع الكتل […]

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