الزرفي يتحدى المعارضين لتكليفه “لن اعتذر عن استكمال مهمتي ولن أخون دستورية التكليف

2020/04/04 | 00:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….قال رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي إنه سيقدم برنامجه الحكومي للبرلمان غداً السبت مرفقاً بطلب لتحديد موعد جلسة منح الثقة لتشكيلته الحكومية.وقال الزرفي في بيان له تلقته ( المستقلة)..اليوم الجمعة “كلفت بتشكيل الحكومة دستوريا، ومشاوراتي مستمرة لحين إكمال الكابينة وعرضها على البرلمان”.وأضاف، “غدا بإذن الله، سأقدم البرنامج الحكومي مع طلب […]

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