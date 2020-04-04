علماء يكتشفون عقارا “يدمر فيروس كورونا في 48 ساعة”

2020/04/04 | 00:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أظهر دواء مضاد للطفيليات متاح في جميع أنحاء العالم قدرة على قتل فيروس كورونا في غضون 48 ساعة في المختبرات، وفق ما نقل موقع “7 نيوز” الأسترالي الإخباري.وأشار الموقع إلى أن دراسة لمعهد الطب الحيوي في جامعة موناش Monash الأسترالية حول عقار إيفرمكتين Ivermectin أظهرت نتائج واعدة في مكافحة الفيروس داخل […]

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