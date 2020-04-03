2020/04/04 | 00:07 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. "الناس اللي لحم كتافهم من خيرنه يتصدقون علينه بــ عظمة كلب" .. نائب عراقي يتهجم على "شركة زين") نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو .. "الناس اللي لحم كتافهم من خيرنه يتصدقون علينه بــ عظمة كلب" .. نائب عراقي يتهجم على "شركة زين") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).