2020/04/04 | 00:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/قررت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، الجمعة، تشديد حظر التجوال ليكون شاملا للعجلات والمارة ولمدة 48 ، ساعة، يبدأ اعتبارا من الساعة 00:12 من ظھر يوم غد السبت ،مع إلغاء جميع تراخيص التنقل التي منحت سابقا.وقالت الوزارة في بيان انه تم "فرض حظر تجوال شامل للعجلات والمارة لمدة 48 ساعة"، مشيرة إلى ان "قرار الحظر الذي يشمل كل المحافظات والإدارات المستقلة سيبدأ بالسريان اعتبارا من الساعة 00:12 من ظھر يوم غد السبت 4 نيسان 2020 ".وأضاف البيان، أن "القوات الأمنية ستعتقل أي ضابط أو موظف منتسب لقوات الأمن الداخلي والأسايش ووزارة البيشمركة أو القوات التابعة للحكومة الاتحادية والتي تخدم في الإقليم إذا ما استخدموا البطاقة التعريفية والآليات العسكرية خارج أوقات العمل لخرق حظر التجوال".وتابع، أن "قرار إلقاء القبض يشمل كذلك الأطباء والكوادر الصحية والإدارية في وزارة الصحة الذين يستخدمون سيارات وھويات الوزارة لكسر الحظر خارج أوقات عملھم، واعتقالھم من قبل القوات الأمنية".وشددت الداخلية في بيانھا "على إلغاء جميع تراخيص التنقل التي منحت سلفا من قبل المحافظات والإدارات المستقلة والوحدات الإدارية وكل المؤسسات الحكومية".وأكدت، كما "يشمل الحظر جميع الأسواق والمخابز والمواقع الخدمية التي كانت قد تم ترخيصھا سابقا، باستثناء الصيدليات".وأوضحت، ان "الحركة التجارية عبر المنافذ الحدودية والمحافظات والإدارات المستقلة تبقى مستثناة من قرار تشديد حظر التجوال".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليومين ..سلطات الاقليم تلغي تراخيص التنقل وتفرض حظر تجوال شامل في عموم كردستان) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليومين ..سلطات الاقليم تلغي تراخيص التنقل وتفرض حظر تجوال شامل في عموم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).