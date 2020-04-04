التجارة تعلن اكتساب وكيلها وليد الحلو الشفاء التام من كورونا

2020/04/04 | 00:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التجارة، اكتساب وكيلها وليد الحلو درجة الشفاء التام من فيروس كورونا.

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