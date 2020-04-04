التعيبان: كسر الحظر في ذي قار يعني قتل الشعب الناصري وهو ذريعة لاطلاق سراح ارهابيي سجن الحوت

2020/04/04 | 00:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين النائب عن كتلة الصادقون النيابية من محافظة ذي قار عبد الامير التعيبان، بان كسر الحظر في ذي قار يعني قتل الشعب الناصري وهو ذريعة لاطلاق سراح ارهابيي سجن الحوت.وقال التعيبان في تغريدة على منصة “تويتر” ما نصه “من يحاول كسر حظر التجوال في ذي قاراصبح دون اي شك يريد قتل الشعب الناصري قتلا […]

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