2020/04/04 | 00:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، مساء الجمعة، عن تنصيب اجهزة انعاش رئوي جديدة لمرضى فايروس كورونا “.وقال الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “الاجهزة نصبت في مستشفى الحسين العام في المحافظة مع معداتها “.وأوضح ” تنصيب الاجهزة ، خطوة احتياطية في حال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنصيب اجهزة انعاش رئوي جديدة لمرضى كورونا في كربلاء) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنصيب اجهزة انعاش رئوي جديدة لمرضى كورونا في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).