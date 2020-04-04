رئيس هيئة الامناء في شبكة الاعلام العراقي: دعوات كسر الحظر ليست بريئة

2020/04/04 | 00:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين رئيس هيئة الامناء في شبكة الاعلام العراقي جعفر الونان، بان دعوات كسر الحظر في العراق ليست بريئة.وقال اونان في تغريدة على منصة “تويتر” ما نصه “دعوات كسر الحظر ليست بريئة وواضح ان هناك من يريد ان يستغل اوجاع الفقراء حتى ينشر وباء كورونا”.واضاف “لا يختلف هؤلاء عن الدواعش فكلاهما يريد ان يقتل […]

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