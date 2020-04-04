2020/04/04 | 00:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديمقراطي: أسباب فنية وراء تأجيل زيارة الزرفي إلى كردستان أربيل – فريد حسن نفى الحزب الديمقراطي الكردستاني امس الجمعة إجراء اجتماعات رسمية بين قادة إقليم كردستان ورئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، كاشفاً عن سبب تأجيل الزيارة التي كانت مقررة للأخير إلى أربيل الأسبوع الماضي.وقالت رئيسة كتلة الحزب في البرلمان الاتحادي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي: أسباب فنية وراء تأجيل زيارة الزرفي إلى كردستان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي: أسباب فنية وراء تأجيل زيارة الزرفي إلى كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).