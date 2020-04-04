2020/04/04 | 00:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات بغداد تجري بحثاً عن عناصر داعش قرب الطارمية إحتجاز 8 آلاف و 845 مخالفاً لقرار حظر التجوال منذ بدء الأزمة بغداد – الزمان احتجزت قيادة عمليات بغداد 8 آلاف و845 مخالفا لحظر التجوال منذ بداية الازمة.وقالت القيادة في بيان اطلعت عليه (الزمان) امس إن (القوات الأمنية في قيادة العمليات ومنذ يوم […]

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