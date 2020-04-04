2020/04/04 | 00:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير : لا رابط بين سحب تعيين الكبيسي وتكليف الزرفي القضاء يطالب البرلمان بمعالجة الفراغ الدستوري في الإتحادية بغداد – قصي منذر افاد مجلس القضاء الاعلى بسحب ديوان رئاسة الجمهورية المرسوم الخاص بتعيين القاضي محمد رجب الكبيسي عضوا اصليا في المحكمة الاتحادية.وقال المجلس في بيان تلقته (الزمان) امس إن […]

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