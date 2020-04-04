مقتل محتج واصابة اخرين بصدامات في الناصرية

2020/04/04 | 00:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اسفرت صدامات في مدينة الناصرية، مساء اليوم الجمعة، بين قوات الامن ومعترضين على فرض حظر التجوال الوقائي عن مقتل محتج واحد واصابة عدد اخر بجروح .وقال مصدر مطلع ان ” العشرات من المعترضين على فرض حظر التجوال خرجوا بتظاهرة جابت شوارع مدينة الناصرية على الدراجات النارية ، فيما قامت مجموعة منهم […]

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