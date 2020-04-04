مغادرة 149 مواطنا من الاستضافة الصحية في كربلاء

2020/04/04 | 00:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) علي النصر الله / ..اعلنت دائرة صحة كربلاء ، مساء الجمعة ، عن مغادرة 149 مواطنا قادما الى المحافظة خلال فرض حظر التجوال وتطبيق قرار خلية الازمة لمكافحة فايروس كورونا مدة اربعة عشر يوما .وقال المكتب الاعلامي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “المغادرين استضافتهم مدينة الاوصياء التابعة للعتبة […]

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