وزير التجارة يعلن شفاء الوكيل وليد الحلو من فايروس كورونا

2020/04/04 | 00:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن وزير التجارة محمد هاشم العاني، اليوم الجمعة، عن شفاء وكيل الوزارة من فيروس كورونا.

وقال العاني في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "وكيل الوزارة وليد الحلوـ اكتسب درجة الشفاء التام من الاصابة بكورونا".

واضاف "بعد ان ظهرت نتائج الفحص، وخرج من المستشفى".

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