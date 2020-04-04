شهود عيان: احتراق محال تجارية وسط الناصرية

2020/04/04 | 00:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد شهود عيان بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بأن النيران التهمت محالا تجارية وسط الناصرية مركز المحافظة.

وذكر الشهود لـ"الغد برس"، أن "نيران ضخمة التهمت المحال التجارية القريبة من المحكمة القديمة وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين الشهود، أن "التوقعات تشير إلى أن الحريق ناتج عن قيام مجهولين باحراق هذه المحال التجارية لاشغال القوات الأمنية أثناء المواجهات معهم".

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