الاعلام الامني تؤكد اصابة ضابط و3 جنود واحتراق مركبة بتفجير في ديالى

2020/04/04 | 00:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، عن اصابة ضابط وثلاثة مراتب واحتراق عجلة بانفجار عبوة ناسفة في ديالى.

وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "اعتداء إرهابيا بواسطة عبوة ناسفة استهدفت دورية تابعة لفوج مغاوير قيادة عمليات ديالى في أطراف قرية المعدان، مما ادى الى إصابة ضابط وثلاثة مراتب واحتراق عجلة نوع همر، وقد تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج".

فيما بين مصدر لـ"الغد برس" ان "احد الجنود توفي متأثرا باصابته نتيجة الانفجار".

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