كركوك تعلن شفاء مصابين بكورونا من المرض

2020/04/04 | 00:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت دائرة صحة كركوك يوم الجمعة بتعافي اثنين من المصابين بفيروس كورونا من المرض.

وقال مدير مختبر عام صحة كركوك صباح نامق لشفق نيوز، إن الفحوصات المختبرية أثبتت تعافي مصابين اثنين بكورونا من المرض بشكل كامل.

من جانبه، قال معاون مدير عام صحة كركوك زياد خلف لشفق نيوز إن كركوك لم تسجل الجمعة أية إصابة جديدة بالفيروس.

وأشار إلى مغادرة أربع حالات مشتبه إصابتها بالفيروس من مستشفيي آزادي والجمهورية عقب ثبوت عدم إصابتها بالوباء.

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