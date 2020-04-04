 منظمة الصحة العالمية تدعو العراق للتعامل مع تقارير الاعلام بايجابية

2020/04/04 | 00:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..في الوقت الذي اشارت منظمة الصحة الدولي الى أن الحكومية العراقية قد حشّدت جهودها، في وقتٍ مبكرٍ لاحتواء فايروس كورونا،دعت الى التعامل بايجابية مع التقارير الاعلامية في اشارة الى ايقاف عمل وكالة رويترز في العراق اثر نشرها تقريرا عن اعداد المصابين في العراق.وقالت المنظمة الدولية في بيان اصدرته،اليوم الجمعة، وتلقت (المستقلة) نسخة منه […]

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