شرطة ذي قار : مجاميع كسرت حظر التجوال وتحشد لتظاهرة

2020/04/04 | 00:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة شرطة ذي قار عن تفاصيل ما حدث في المحافظة بعد كسر مجاميع من المدنيين لقرار حظر التجوال.

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