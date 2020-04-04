2020/04/04 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مسعد_عربيد نحو مشروع تنويري عربي: مقترحات طمح المشروع النهضوي العربي إلى صياغة مشروع متكامل شامل للمستقبل العربي، وأخذ،منذ بواكر تبلوره في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، أبعاداً وتجليات متعددة.وقد تمت محاولات جدّية في خدمة هذا المشروع خصوصاً في مجالات الفكر السياسي والقومي، ولكنه (المشروع) ما زال يعاني من القصور والإخفاق في جوانب كثيرة ما يستدعي مراجعة نقدية شاملة لكل جوانبه.ولعل اكبر أشكال ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مسعد عربيد - تراثنا ... وكيف نقرأه في زمن الهزيمة: مراجعة نقدية (الجزء الخامس والأخير)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#مسعد عربيد - تراثنا ... وكيف نقرأه في زمن الهزيمة: مراجعة نقدية (الجزء الخامس والأخير)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).