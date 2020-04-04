زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ: سنعمل على حزمة اقتصادية رابعة

2020/04/04 | 00:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد البيت الأبيض، الجمعة، لقاء جمع الرؤساء التنفيذيين لكل من شركات "شيفرون" و"إكسون" وشركات كبرى ومتوسطة عاملة في القطاع النفطي، بالإضافة إلى جهات تمثل القطاع الصناعي التجاري.

وشهد الاجتماع حضورا لمشرعين من الحزب الجمهوري الداعم للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وجاء الاجتماع على ضوء رفع إنتاج النفط من قبل السعودية وروسيا، في ظل احتدام أزمة تفشي فيروس كورونا، ما أدى لهبوط أسعار النفط دون 30 دولار للبرميل.

ويتطلع رؤساء شركات عاملة في مجال النفط إلى مساعدة البيت الأبيض لهم بتهدئة أسواق النفط العالمية وسط مؤشرات تهدد ازدهار قطاع النفط الأميركي من ناحية، وتفشي فيروس كورونا المستجد من ناحية أخرى.

وأدى تدني أسعار النفط إلى اضطراب في قطاع النفط الأميركي.

ووعد ترامب قادة القطاع النفطي باتخاذ التدابير اللازمة لتفادي الأزمة، قائلا: "سنجد حلا".

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