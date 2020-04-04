أيمن رضا يشتم الكويتية حياة الفهد

2020/04/04 | 00:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /دخل الفنان السوري أيمن رضا، على خط أزمة الفنانة الكويتية حياة الفهد، التي أطلقت تصريحًا مفاجئًا طالبت فيه بترحيل الوافدين الأجانب المصابين بفيروس كورونا المستجد من الكويت، حيث قام بتوجيه السباب لها من خلال تعليقه على صورة نشرها لها عبر حسابه على موقع إنستغرام.وقال أيمن رضا في تعليقه على الصورة التي نشرها للفنانة […]

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