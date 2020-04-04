شرطة كربلاء : تدعو الى الالتزام وعدم كسر حظر التجوال

2020/04/04 | 00:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..دعا قائد شرطة كربلاء اللواء احمد زويني ، مساء الجمعة ، المواطنين على اهمية الالتزام بتوجيهات خلية الازمة وعدم كسر حظر التجوال .وقال مصدر أمني في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “الهدف من الدعوة جاء حفاظاً على سلامة وصحة الجميع “.واضاف إن ” […]

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