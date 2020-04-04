2020/04/04 | 00:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد_أين} أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن وقوع اعتداء إرهابي بواسطة عبوة ناسفة استهدفت دورية تابعة لفوج مغاوير قيادة عمليات ديالى في أطراف قرية المعدان، وجاء في بيان لها مساء اليوم الجمعة، إلى ان الاعتداء تم بواسطة عبوة ناسفة استهدفت دورية المغاوير في أطراف قرية المعدان في محافظة ديالى مما أدى إلى إصابة ضابط وثلاثة مراتب واحتراق عجلة نوع همر، وقد تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتداء إرهابي في ديالى يستهدف دورية تابعة لقيادة العمليات في المحافظة ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتداء إرهابي في ديالى يستهدف دورية تابعة لقيادة العمليات في المحافظة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).