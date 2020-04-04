في احتجاجات لإنهاء الفقر..

2020/04/04 | 01:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي، الجمعة، مذكرة قبض بحق الوكيل الإداري لوزارة التربية في بغداد معن الهيتاوي.

وكان الهيتاوي يشغل منصب رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات السابقة.

وصدرت مذكرة القبض من رئاسة محكمة استئناف بغداد، حيث أمرت أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة بالقبض على الهيتاوي، متهمة إياه في بيان رسمي بـ"إحداث أضرار بالمال العام".

وطلب القضاء العراقي مثوله أمام المحكمة لمواجهة الدعوى المقامة ضده في مديرية تحقيق بغداد المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجرائم الاقتصادية.





وذكرت مصادر لـ"الحرة" أن الدعوى جاءت على خلفية "عقد تأمين صحي وهمي استقطع مبلغا قدره 40 مليار دينار (33 مليون دولار) من رواتب موظفي وزارة التربية العراقية".

واندلعت احتجاجات العراقيين ضد الفساد منذ الأول من أكتوبر الماضي مطالبة بتغيير الطبقة الحاكمة.

واستقالت حكومة عادل عبد المهدي على وقع التظاهرات التي نادت بالقضاء على رموز الفساد منذ أكتوبر الماضي، وطالبت بالتغيير في بلد خسر في 17 سنة نحو 450 مليار دولار بسبب الفساد المستشري، وفقا للبرلمان، أي بمعدل 25 مليار دولار سنويا.

وبعد 17 عاما من الحكومات المتعاقبة، لا يزال العراق الذي يطفو على بحور من النفط، يفتقر الى الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه النظيفة، في موازاة شبه انهيار في النظامين الصحي والتعليمي.

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