طلال الربيعي - الماركسية و-علم الاقتصاد العصبي!- 4

2020/04/04 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي كما ذكرت من قبل ان الاقتصاد العصبي ينصاع لهرمية مصطنعة للعلوم حيث تكون ما يسمى "العلوم الصلدة" في القمة و"العلوم الناعمة" في القاعدة, اي ان العلوم الصلدة هي التي تتحكم في العلوم الناعمة وبمكن اختزال الثانية الى الاولى, كما حاول البعض في ما يسمى الفيزياوية النفسية.الهدف هو رفع علم النفس,علم ناعم بعرف هذه الهرمية المنطقية الخاطئة والمضللة, الى علم صلد او الى اكثر العلوم صلادة, علم الفب......

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