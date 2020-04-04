فؤاد الصلاحي - خمس ملاحظات في ازمة كورونا وتداعياتها في الواقع العربي

2020/04/04 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فؤاد_الصلاحي 1- كل يوم تتكشف لنا بعضا من صفات الجائحة كورونا حيث يؤكد بعض المختصين من المؤسسات الصحية العالمية او الاقليمية ان كثيرا من خصائصه غير معروفة لديهم وانهم انما يختبرون لقاحات وعلاجات لبعض اعراضه ، وانه قادر على التحول والتغير ، وكان اخرون قد اكدوا انه لا يصيب الاطفال ثم اتضح العكس ، وانه يدوم ساعتين على الاسطح ثم اتضح انه يدوم اكثر ..والسؤاال ماذا بالضبط تعمل مراكز الابحاث الطبية التي تتسابق مع بع......

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