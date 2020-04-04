العمل: توزيعُ رواتب المعين المتفرغ وتأجيل استيفاء القروض

2020/04/04 | 01:28 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ بتول الحسني

تطلق وزارة العمل والشؤون الاجتماعيّة يوم غد الأحد، توزيع رواتب المعين المتفرغ، في وقت قررت تأجيل استيفاء القروض الخاصة بالمشاريع الصغيرة لمدة ثلاثة أشهر، مراعاة للظروف التي يمر بها البلد.

وقال وزير العمل باسم عبد الزمان لـ"الصباح": إنَّ الوزارة حددت مواعيد توزيع رواتب المعين المتفرغ في موعد أقصاه يوم غد، عبر المنافذ والآليات المعتمدة في بغداد والمحافظات.

من جانب آخر، بين عبد الزمان أنَّ الوزارة قررت تأجيل استيفاء القروض الصغيرة الممنوحة للمستفيدين لمدة 3 أشهرٍ مراعاة لوضعهم المعيشي وللظروف التي يمر به العراق بالتزامن مع ازمة" كورونا".



واشار الى ان الوزارة قدِّمت مقترحاً إلى مجلس الوزراء لتخصيص مبلغٍ مالي لتوزيعه بين الفئات المتأثرة بحظر التجوال، مشيرا الى ان المناقشاتِ مستمرةٌ مع الملاك المتقدم للوزارة من اجل مواجهة التبعات الاقتصادية الناتجة عن وباء" كورونا" وحظر التجوال المفروض.

كما ناقشت الوزارة الجوانب المالية والقانونية والادارية لمقترح منح مبلغ مالي الى الفئات المتأثرة بالحظر، إذ تم الاتفاق على اكمال تلك الجوانب واعداد دراسة بالموضوع لغرض عرضها الاسبوع المقبل في اجتماع مجلس الوزراء، لإصدار القرار المناسب، وفقا للصلاحيات والامكانيات الماليَّة.



ودعا الوزير الى توسيع التعاون مع المنظمات والشركات العاملة في العراق، بغية توفير سلّاتٍ غذائيّةٍ متنوعةٍ توزع وفقا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة من اجل تحقيق التكافل الاجتماعي والتخفيف من الاضرار التي لحقت بشرائح الكسبة وذوي الدخل المحدود والمردود اليومي.

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