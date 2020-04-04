الداخلية: حظر التجوال {قرارٌ عالميٌّ}

2020/04/04 | 01:28 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

على "الحفاظ على الحياة".



وقال مدير اعلام وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه، إنَّ "حظر التجوال قرار اتخِذَ من قبل خلية الازمة وهو قرار عالمي"، مبيناً أنَّ "فائدة هذا القرار هي قطع سلسلة انتشار الفيروس وبالتالي السيطرة عليه".

وأوضح معن أنه "يسمح للمواطنين بالتبضع قدر الحاجة اليوميَّة لهم، من المحال او الأسواق القريبة من بيوتهم على ألا تكون هناك تجمعات يمكن أنْ تؤدي الى انتقال العدوى".

وأشار الى أنَّ "هناك فئاتٍ مشمولةً باستثناء حظر التجوال وهي الفئات ذات العلاقة المباشرة بمكافحة مرض فيروس "كورونا" وفي مقدمتها الملاكات الطبيّة والصحيّة والقواتُ الأمنيّة وايضاً الملاكات الإعلاميّة والمصارفُ والجهاتُ القضائيّة".

ولفت معن الى أنَّ "منظمة الصحة العالمية شريكٌ أساسيٌّ في خلية الأزمة ورافقت خلية الأزمة منذ اليوم الأول لاكتشاف إصابات في الصين".

وبين أنَّ "هناك إشادةً وما زالت من منظمة الصحة العالمية للشفافية، التي تتعامل بها الحكومة العراقية وللإجراءات السريعة والعملية والميدانية"، وقدم "شكره وتقديره لكل مواطن يلتزم بقرارات خلية الأزمة ولعل أهم قرار هو حظر التجوال".

وأكد معن أنَّ "هناك أشياءً مهمةُ في الحياة ولعلَّ أهمَّها هو كسب الرزق اليومي والقوت اليومي، لكنَّ الأهم من هذا كله هو حياتك، بالتالي قد تكون إجراءات حظر التجوال، قد أدت الى قطع كسب الأرزاق اليوميّة لبعض الفئات"، مقدماً اعتذاره "عن ذلك ولكن ما باليد حيلة يجب علينا أنْ نحافظ على حياتكم وحياة أسركم".

واشار الى أنَّ "هناك إجراءاتٍ اُتخِذَت سواء كانت إجراءاتٍ حكوميّةً او إجراءاتٍ مجتمعيّة، الإجراءاتُ الحكوميّة في عملية توفير الحصة التموينية، وبعض الأمور التي من الممكن ان تخفف من وطأة عدم وجود القوت اليومي".

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