2020/04/04 | 01:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، فرض حظر شامل للتجوال في المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ذي قار تعلن حظرا شاملا للتجوال بالمحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ذي قار تعلن حظرا شاملا للتجوال بالمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).