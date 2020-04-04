الولايات المتحدة تسجل نحو 16 ألف إصابة جديدة بكورونا

2020/04/04 | 01:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الولايات المتحدة الاميركية، نحو 16 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

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