فرض حظر تام للتجوال في ذي قار

2020/04/04 | 01:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد شرطة ذي قار العميد ناصر الاسدي، عن فرض حظر تام للتجوال في المحافظة.وقال الاسدي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “بناءاً على توجيهات خلية الازمة واحداث اليوم تقرر فرض حظر تام لكل المحافظة وغلق محطات الوقود وقطع كل الطرق والتقاطعات والطرق الخارجية والجسور والمحلات والاسواق ماعدا محلات المواد الغذائية ومطاعم […]

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