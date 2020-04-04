2020/04/04 | 01:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تتنوع الزيوت النباتية المستخدمة في الطهي ما بين زيت الذرة، ودوّار الشمس، والكانولا، وجوز الهند، والصويا، والنخيل، إلى جانب أنواع أخرى.وتعتبر هذه الزويت صحية، وتختلف استخدامات كل منها حسب النكهة ودرجة حرارة الطبخ.ويُنصح دائماً بمراقبة البيانات الغذائية على العبوة، واختيار النوعية التي تحتوي على أقل ما يمكن من الدهون المشبّعة أو الصلبة.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لهذه الأسباب الزيوت النباتية الأفضل للطهي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لهذه الأسباب الزيوت النباتية الأفضل للطهي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).