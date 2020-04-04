2020/04/04 | 01:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /خلال فترة الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا، تم تحديث مختلف الأجهزة الذكية والمساعد الذكي الخاص بكل شركة، لتقديم المعلومات المناسبة عن الحجر المنزلي، الأماكن المقفلة، المطاعم والمحال التي تقوم بالتوصيل إلى البيوت وغيرها.في هذا السياق، تمّ إطلاق عدد من التطبيقات أخيراً لمساعدة الأشخاص الذين يواجهون العزل المنزلي بشكل انفرادي.Neighbourly تم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تطبيقات ولّدها كورونا والحجر المنزلي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تطبيقات ولّدها كورونا والحجر المنزلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).