زوار متحف اللوفر إلكترونيا… من 40 ألفاً إلى 400 ألف

2020/04/04 | 01:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬ارتفع‭ ‬عدد‭ ‬زوار‭ ‬موقع‭ ‬اللوفر‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بشكل‭ ‬هائل،‭ ‬فقد‭ ‬أصبحت‭ ‬الزيارات‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬40‭ ‬ألفا‭ ‬في‭ ‬اليوم،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬العزل‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬وفي‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬الأخرى،‭ ‬بسبب‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭.‬ومثل‭ ‬كل‭ ‬المتاحف‭ ‬التي‭ ‬أغلقت‭ ‬أبوابها،‭ ‬يسعى‭ ‬المتحف‭ ‬الأكثر‭ ‬زيارة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬‭(‬حوالى‭ ‬10‭ ‬مليون‭ ‬زائر‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2019‭)‬‭ […]

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