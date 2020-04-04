فنان مصري يتحدث عن سر رشاقته

2020/04/04 | 01:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭- ‬الزمان‭ ‬تحدث‭ ‬الفنان‭ ‬المصري‭ ‬مصطفى‭ ‬فهمي،‭ ‬عن‭ ‬سر‭ ‬رشاقته‭ ‬وشبابه‭ ‬الدائم‭ ‬هو‭ ‬وشقيقه‭ ‬الفنان‭ ‬حسين‭ ‬فهمي،‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬أسرارهما‭ ‬الشخصية‭.‬ مصطفى‭ ‬فهمي،‭ ‬قال‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬“سهرانين”،‭ ‬مع‭ ‬الفنان‭ ‬أمير‭ ‬كرارة،‭ ‬والمذاع‭ ‬عبر‭ ‬فضائيةon‭ ‬e،”احرص‭ ‬على‭ ‬“شم‭ ‬الأوكسجين”،‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬أثر‭ ‬بالغ‭ ‬على‭ ‬تجديد‭ ‬خلايا‭ ‬الجسم،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬حسين‭ ‬غاوي‭ ‬رياضة،‭ ‬ولكن‭ […]

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