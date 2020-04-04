نيمار‭ ‬يتبرع‭ ‬بمليون‭ ‬دولار لمكافحة‭ ‬كورونا

2020/04/04 | 01:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬وفاة‭ ‬أشهر‭ ‬مصمم‭ ‬أحذية‭ ‬إيطالي‭ ‬بالفيروس‭ ‬ ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭- ‬روما‭ – ‬الزمان‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تبرّع‭ ‬نجم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البرازيلية‭ ‬نيمار‭ ‬بخمسة‭ ‬ملايين‭ ‬ريال‭ ‬برازيلي‭ (‬نحو‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أميركي‭)‬‭ ‬لمكافحة‭ ‬تفشي‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬في‭ ‬بلاده،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬كشفت‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬أس‭ ‬بي‭ ‬تي‮»‬‭ ‬المحلية‭.‬ وردا‭ ‬على‭ ‬استفسار‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬لم‭ ‬يرغب‭ […]

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