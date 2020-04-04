2020/04/04 | 01:52 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وفاة أشهر مصمم أحذية إيطالي بالفيروس ريو دي جانيرو- روما – الزمان -(أ ف ب) – تبرّع نجم كرة القدم البرازيلية نيمار بخمسة ملايين ريال برازيلي (نحو مليون دولار أميركي) لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في بلاده، بحسب ما كشفت قناة «أس بي تي» المحلية. وردا على استفسار لوكالة فرانس برس، لم يرغب […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيمار يتبرع بمليون دولار لمكافحة كورونا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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