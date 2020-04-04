2020/04/04 | 01:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلام الربيعي السؤال الاول لم نتوصل او يعلن عن كيفية تهريب سجناء ابو غريب لانها اشبه بفلم هندي ثانيا لماذا لم تنفذ عقوبة الاعدام كل هذه الفترة من الواضح ان الارهابيين القتلة المجرمين لديهم محكوميات باكثر من اعدام وهم بالدليل ارتكبوا جرائم بشعة وقذرة بحق شيعة اهل البيت ناهيك عن قسم قليل جدا من اهل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سجن الحوت القنابل الموقوتة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سجن الحوت القنابل الموقوتة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).