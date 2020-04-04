أهم البطولات الرياضية التي ألغيت بسبب كورونا

2020/04/04 | 01:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت أزمة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بظلالها على عدد هائل من الفعاليات الرياضية في شتى أنحاء العالم، وفيما يلي قائمة بأبرز البطولات التي كانت مقررة هذه الفترة وخلال الفترة المقبلة لكنها تأثرت بالأزمة.

الألعاب الأولمبيةتقرر تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 الذي كان مقررا بين 24 يوليو/تموز و9 أغسطس/آب، ليقام في العام المقبل في الفترة ما بين 23 يوليو/تموز و8 أغسطس/آب.

كذلك جرى تأجيل دورة الألعاب البارالمبية التي كانت مقررة بين 25 آب/أغسطس و6 سبتمبر/أيلول إلى العام المقبل في الفترة ما بين 24 أغسطس/آب و5 سبتمبر/أيلول.

كرة القدمتأجلت كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) لمدة 12 شهرا، لتقام في صيف عام 2021، كما تأجلت مباريات الملحق إلى سبتمبر/أيلول.

وتأجلت كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا 2020) حتى العام المقبل أيضا.

وتأجلت مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، ولم يجر تحديد المواعيد الجديدة لاستئناف المنافسات، كما تأجلت منافسات دوري أبطال أوروبا للسيدات.

وتوقفت المنافسات في كل من إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وعدة دول أوروبية أخرى، حتى أواخر نيسان/أبريل المقبل ومواعيد أخرى لاحقة، فيما تم الإعلان عن عدم استكمال الدوري البلجيكي الذي توقف قبل مرحلة واحدة من نهايته، وتقرر الإعلان عن تتويج كلوب بروج باللقب.

الألعاب المائيةتأجلت البطولة الأوروبية للألعاب المائية التي كانت مقررة في بودابست في مايو/أيار المقبل، وجرى إعادة جدولتها بشكل مبدئي لشهر أغسطس/آب.

كما تأجلت العديد من المنافسات الأخرى، منها اختبارات وتصفيات مؤهلة للأولمبياد.

ألعاب القوىتأجلت بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات التي كان من المقرر إقامتها في الصين، كما تأجل سباقا ماراثون بوسطن ولندن وكذلك كل منافسات الماراثون ونصف الماراثون البارزة خلالشهري مارس/آذار وأبريل/نيسان.

وألغيت اللقاءات الستة الأولى بالدوري الماسي لألعاب القوى، ومن المأمول أن تنطلق المنافسات في 7 يونيو/حزيران عبر لقاء يوجين في ولاية أوريغون.

التنستأجلت بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) التي كانت مقررة بين 25 مايو/أيار و7 يونيو/حزيران، لتقام بين 20 سبتمبر/أيلول و4 أكتوبر/تشرين الأول، بينما ألغيت بطولة ويمبلدون لهذا العام.

وتأجلت بطولة إنديان ويلز لتنس الأساتذة، كما جرى تعليق جميع منافسات الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين ومنافسات الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات حتى 13 يوليو/تموز على أقل تقدير.

كذلك تقرر تأجيل نهائيات كأس الاتحاد لفرق التنس للسيدات التي كانت مقررة في بودابست في أبريل/نيسان.

كرة السلةجرى تعليق منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وأعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) تعليق كل المنافسات التابعة له.

البيسبولألغيت الاستعدادات لدوري البيسبول الرئيسي، كما تأجلت منافسات الموسم التي كان من المقرر أن تنطلق في 26 مارس/آذار الماضي، كذلك تأجلت انطلاقة موسم منافسات البيسبول في اليابان وكوريا الجنوبية.

الكريكيتتم اتخاذ إجراءات مختلفة في أنحاء العالم، حيث تأجلت جولة الفريق الإنجليزي في سريلانكا، وألغيت جميع منافسات الكريكيت للمحترفين في أستراليا، وجرى تعليق المنافسات في جنوب أفريقيا، كما تأجل انطلاق الدوري الممتاز للكريكيت في الهند وكذلك دوري السوبر الباكستاني.

الدراجاتتأجلت انطلاقة سباق إيطاليا الدولي للدراجات (جيرو دي إيطاليا) التي كانت مقررة في العاصمة المجرية بودابست في 9 مايو/أيار، كما ألغي سباق دوفين.

ولن تجرى أي منافسات للدراجات قبل أوائل يونيو/حزيران، حسب ما أعلنه الاتحاد الدولي للدراجات.

الغولفتأجلت بطولة الأساتذة، أولى البطولات الكبرى في الموسم، والتي كانت مقررة بين 9 و12 أبريل/نيسان الجاري، كما تأجلت بطولة “بي جي إي” التي كانت مقررة في سان فرانسيسكو بين 14 و17 مايو/أيار المقبل لأجل غير مسمى.

وتأجلت الجولة الأوروبية للغولف حتى منتصف مايو/أيار المقبل.

سباق الخيولجرى تأجيل مهرجان “كنتاكي ديربي” للخيول وإلغاء سباق “غراند ناشيونال” الذي كان مقررا بإنجلترا.

هوكي الجليدجرى تعليق منافسات دوري الهوكي الوطني (إن إتش إل).

وتقرر إلغاء بطولة العالم لهوكي الجليد للرجال بسويسرا، وكذلك بطولة العالم لهوكي الجليد للسيدات في كندا.

رياضات المحركاتتأجل سباق الجائزة الكبرى الأسترالي الذي كان مقررا يوم 15 مارس/آذار الماضي في افتتاح بطولة العالم لسباقات سيارات “فورمولا 1″، كما تأجلت سباقات البحرين والصين وفيتنام وهولندا وإسبانيا وموناكو وأذربيجان، ولا يمكن افتتاح البطولة قبل 14 يونيو/حزيران المقبل عبر السباق الكندي على أقل تقدير.

وجرى تعليق موسم سباقات “ناسكار” حتى 9 مايو/أيار المقبل.

وجرى تعليق سباقات السيارات الكهربائية (فورمولا-إي) حتى مايو/أيار المقبل على أقل تقدير.

اتحاد الرغبيجرى تأجيل أربع مباريات في بطولة الأمم الستة.

وتم تعليق منافسات مسابقة اتحاد الرغبي الدولية للأندية الاحترافية (سوبر رغبي)، كما جرى تعليق كل منافسات اللعبة في إنجلترا حتى 14 أبريل/نيسان المقبل.

التزلجألغيت نهائيات كأس العالم للتزلج الألبي التي كانت مقررة في مدينة كورتينا دامبيتزو الإيطالية.

كذلك ألغيت منافسات أخرى في البياثلون وتزلج الوثب والتزلج الريفي.

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