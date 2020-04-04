أفضل الهواتف الذكية في 2020 حتى الآن

2020/04/04 | 02:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لا شكّ أن عيون محبي التكنولوجيا تتطلع دائماً إلى أفضل الهواتف في 2020 التي أطلقتها الشركات لاختيار أحدها، وبكل تأكيد فإن اتخاذ قرار الشراء يعتمد على شيئين أساسيين هما المواصفات والسعر.

أفضل الهواتف في 2020

وبسبب كثرة الهواتف الصادرة سنقدم لكم دليلاً شاملاً عن أفضل الهواتف التي تم إطلاقها خلال 2020 إضافة إلى أفضل الهواتف المنتظر إطلاقها في وقت لاحق هذا العام.

أفضل هواتف سامسونغ 2020

البداية ستكون مع أفضل هواتف شركة سامسونغ التي أطلقت هذا العام، فهناك الكثير من الهواتف المميزة والمتنوعة من هواتف تمتلك مواصفات خيالية إلى هواتف أسعارها اقتصادية ومناسبة للجميع.

مواصفات هاتف سامسونغ A51

رغم أنّ الشركة الكورية أعلنت عن مواصفات هاتف سامسونغ A51 نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019، إلا أنها لم تطرحه في الأسواق حتى مطلع العام 2020، وهو واحد من الهواتف التي تعتمد الشركة عليها لأن يصبح من الأكثر مبيعاً أنه من أفضل الهواتف الاقتصادية.

أتى الهاتف بهيكل يزن 172 غراماً، وشاشة بمقاس 6.5 بوصة بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، ويضم أيضاً منفذين لبطاقات الاتصال ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسحاً لبصمات الأصابع مدمجاً في الشاشة.

ويضم هذا الهاتف أيضاً كاميرا أساسية بـ 4 عدسات، دقة إحداها 48 ميغابيكسل، وفيها عدسة للتصوير العريض.

ويعمل بمعالج ثماني النواة بتردد 2.3 غيغاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 4/6/8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل بميزة الشحن السريع.

مواصفات هاتف سامسونغ A51

تاريخ إصدار الهاتف: يناير/كانون الثاني 2020

الوزن: 172 غراماً

نظام التشغيل: Android 10

الشاش: 6.5 إنش سوبر أموليد

سرعة المعالج: ثماني النواة إكسينوس 9611 بدقة تصنيع 10 نانو متر

الذاكرة: 128 غيغابايت

الكاميرا الخلفية: رباعية 48+12+5+5 ميغابيكسل

الكاميرا الأمامية: 32 ميغابيكسل

البطارية: سعة 4000 ميلي أمبير تعمل مدة 25 ساعة تقريباً

شحن سريع: يدعم

بصمة التعرف على الوجه: يدعم

الألوان: أسود، أزرق، نبيذي، فضي

السعر: 300 $

مواصفات هاتف سامسونغ A71

أتى هاتف Galaxy A71 بهيكل مقاوم للماء والغبار بوزن 179 غ، وشاشة Full HD+ Infinity-O Supеr АMOLED بمقاس 6.7 بوصة ودقة عرض (2400/1080) بيكسل، ومنفذين لبطاقات الاتصال ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

ويضمن أداءه الممتاز معالج Snаpdragon 730 في 8 نوى من نوع Kryо 470 بتردد يصل إلى 2.2 غيغاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD، إضافة إلى نظام تشغيل Andrоid 10 وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، تعمل مع خاصية الشحن السريع.

كما أتى هذا الهاتف بكاميرا أساسية بأربع عدسات، إحداها بدقة 64 ميغابيكسل، وفيها عدسات خاصة للتصوير العريض، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

مواصفات هاتف سامسونغ A71

تاريخ إصدار الهاتف: يناير/كانون الثاني 2020

الوزن: 179 غراماً

نظام التشغيل: Android 10

الشاشة: 6.7 إنش سوبر أموليد

سرعة المعالج: كوالكوم سناب دراغون 730 ثماني النواة

الذاكرة: 128 غيغابايت

الكاميرا الخلفية: رباعية 64+12+5+5 ميغابيكسل

الكاميرا الأمامية: 32 ميغابيكسل

البطارية: سعة 4500 ميلي أمبير تعمل مدة يومين

شحن سريع: يدعم

بصمة التعرف على الوجه: يدعم

الألوان: أسود، أزرق، نبيذي، فضي

السعر: 400$

مواصفات هاتف Galaxy XCover Pro

إنه مقاوم للأمطار والرطوبة والصدمات الحرارية، كما أنه الأكثر متانة على الإطلاق، فإضافة إلى الهيكل المتين والتصميم المميز، سيحصل هاتف Galaxy XCover Pro على شاشة LCD تعمل باللمس بمقاس 6.3 بوصة، بأبعاد 20:9، يمكن استعمالها حتى عند ارتداء القفازات.

كما أنّ الهيكل سيقي الهاتف من الماء والغبار وفق معايير IP69 العالمية، ونال شهادة MIL-STD 810G التي تثبت قدرته مقاومة الملح والغبار والأمطار والرطوبة والاهتزاز والإشعاعات الشمسية، ومقاوته للصدمات الحرارية.

ويعمل هذا الهاتف بمعالج Exynos 9611 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 4050 ميلي أمبير.

كما يدعم منصة سامسونغ الأمنية Knox، ونظام تشغيل أندرويد-9 يمكن تحديثه إلى أندرويد-10.

سيكون الهاتف بكاميرا خلفية ثنائية الأولى بدقة 25 ميغابيكسل والثانية 8 ميغابيكسل، أما الأمامية فستكون كاميرا واحدة بدقة 13 ميغابيكسل.

تاريخ إصدار الهاتف: فبراير/شباط 2020

الوزن: 200 غرام

نظام التشغيل: Android 10

الشاشة: LCD تعمل باللمس المتعدد بمقاس 6.3 بوصة ودقة 1440 × 2560 بيكسل

سرعة المعالج: ثماني النواة

الذاكرة: 46 غيغابايت

الكاميرا الخلفية: ثنائية 25 + 8 ميغابيكسل

الكاميرا الأمامية: 13 ميغابيكسل

البطارية: ليثيوم أيون 4020 ملي أمبير غير قابلة للإزالة تعمل مدة يوم كامل

شحن سريع: تدعم

بصمة التعرف على الوجه: غير معروف بعد

الألوان: أسود

السعر: 600 $ تقريباً

مواصفات هاتف Z Flip

في 11 فبراير/شباط وخلال حدث كبير أقامته سامسونغ في سان فرانسيسكو الأمريكية أطلقت الشركة الكورية هاتف Z Flip القابل للطي.

صدر من الهاتف الذي يفتح ويغلق عمودياً -مزود بمفاصل قوية- ألوان ثلاثة، هي الذهبي والأسود والبنفسجي.



والفكرة الأساسية من هذا الهاتف هي القيام بمهام مختلفة عبر الشاشة المقسمة.

إذ يأتي مع شاشة تطوى أفقياً، ويبلغ قياسها 6.7 بوصة حين الفتح، وهي تحمل اسم Infinity Flex.



ويمكن فتح الهاتف بحرية بفضل المفصل بزاوية بين 70 و110 درجات.

كما تأتي الشاشة مع نسبة أبعاد 22:9، وهي بدقة 2636×1080 بكسل، أما الكاميرا الأمامية فستكون ضمن الشاشة في منتصف أسفل الحافة العلوية.



وتدعم الشاشة تقنية HDR10+، وهي مغطاة بزجاج رقيق للغاية، يُفترض أن يوفر حماية أفضل بكثير من غطاء الحماية الموجود على هاتف (جالاكسي فولد) Galaxy Fold القابل للطي السابق.

مواصفات هاتف Z Flip

تاريخ إصدار الهاتف: فبراير/شباط 2020

الوزن: 183 غ

نظام التشغيل: Android 10

الشاشة: 6.7 بوصة قابلة للطي إضافة إلى شاشة صغيرة بالجهة الخارجية بقياس 1.06 بوصة

سرعة المعالج: Samsung Exynos 990 ثماني النواة

الذاكرة: ذاكرة رام 8 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 256 غيغابايت

الكاميرا الخلفية: مزدوجة بدقة 12 ميغا بيكسل لكل عدسة

الكاميرا الأمامية: 10 ميغا بيكسل

البطارية: 3500 ملي أمبير

شحن سريع: يدعم

السعر: 1280 $

أفضل هواتف شاومي 2020

تأبى شركة تشاومي الصينية أنّ تترك عاماً يمر من دون أن تتحفنا بهواتفها الجبارة وبمواصفات لم يسبق صنعها في سوق الهواتف العالمية.

مواصفات هاتف Black Shark 3 Pro وهاتف Black Shark 3

أفضل ما يميز الهاتفان هو الهيكل الأنيق والتصميم الفريد وشعار Black Shark الموضوع على واجهة الهاتف الخلفية، والذي ثبت على جانبيه مصابيح خاصة تتفاعل أضواؤها مع الأصوات وحركة الصور أثناء تشغيل ألعاب الفيديو.

كما تقول شاومي: إن الهاتفين يُشحنان بنسبة 50% في غضون 12 دقيقة فقط، وبنسبة 100% في غضون 38 دقيقة.

ومن المزايا الموجهة لمحبي الألعاب، فإن الهاتفين يدعمان 4 مناطق حساسة للضغط في الشاشة يمكن استخدامها لزيادة التحكم بالألعاب.



ويأتي الهاتفان أيضاً مع أزرار خاصة باسم Master Buttons.

وطُرح الهاتفان بمعالج Qualcomm Snapdragon 865، الذي يعد أقوى معالج للهواتف مطروح حالياً، ويمتاز بالقدرة على معالجة البيانات والصور والفيديوهات بسرعة كبيرة.

كاميرا هاتف Black Shark 3 Pro

على ظهر الهاتفين، هناك 3 كاميرات خلفية بدقة 64 ميجابكسل للرئيسية، والثانية بدقة 13 ميغابكسل للتصوير الفائق العرض، والثالثة بدقة 5 ميغابكسل لتصوير العمق.



أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 20 ميغابكسل.



وهناك منفذ لسماعات الأذن السلكية، ومكبرات صوت (إستريو) في الواجهة، ومنفذ USB-C.

مواصفات هاتف Black Shark 3 Pro

تاريخ إصدار هاتف بلاك شارك 3 برو: 11 مارس/آذار 2020

نظام التشغيل: Android 10

الشاشة: AMOLED بمقاس 7.1 بوصة بدقة عرض (3100/1440) بيكسل

سرعة المعالج: Qualcomm Snapdragon 865، أقوى معالج للهواتف مطروح حالياً

الذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 بحجم 8 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.

الكاميرا الخلفية: ثلاثية العدسة بدقة (64+13+5) ميغابيكسل

الكاميرا الأمامية: بدقة 20 ميغابيكسل وميزة التعرف على الوجوه.

البطارية: بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير وميزة الشحن السريع واللاسلكي (تعمل يوماً كاملاً من الاستخدام المتواصل للألعاب).

شحن سريع: يدعم

بصمة التعرف على الوجه: يدعم

الألوان: أسود – فضي

السعر: من 670 إلى 716 دولاراً أمريكياً

ميزات أخرى:

أنظمة GPS وGalileo وBeidou لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية

بوصلة إلكترونية وحساسات إضاءة.

هيكل متين مقاوم للماء والغبار والصدمات.

ملاحظة: نسخة Black Shark 3 العادية أتت بشاشة قياس 6.67 بوصة ودقة عرض (2400/1080) بيكسل وتردد 120 هيرتز وبطارية بسعة 4720 ميلي أمبير، بينما باقي مواصفاته مماثلة تماماً لهاتف Black Shark 3 Pro.

مواصفات هاتف Redmi K30 Pro

الهاتف يحتوي على معالج Snapdragon 865 أحد أفضل معالجات الهواتف، وذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 بحجم 12 غيغابايت، ما سيمنحه قدرة على معالجة البيانات بسرعة كبيرة جداً.

كما زّود بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.67 بوصة بدقة عرض (2400/1080) بيكسل ومعدل تحديث 60 هيرتزا، وماسح لبصمات الأصابع مدمج فيها.

كما حصل الهاتف على ذاكرة داخلية هي 256 غيغابايت قابلة للتوسيع، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح ثان للبصمات مثبت على جانب الهيكل من الجهة اليمنى.

ويوصف الهاتف بأنه يحتوي على أكبر غرفة بخار للتبريد السائل بين الهواتف الذكية، بالإضافة إلى دعمه لشبكات الجيل الخامس (5G) بالوضع المزدوج ومعيار الاتصال اللاسلكي الأحدث (Wi-Fi 6).

كاميرا هاتف Redmi K30 Pro

أما الكاميرا الأساسية فهي رباعية العدسة، فيها مستشعر Sony IMX686، بدقة 64 ميغابيكسل، ومستشعر آخر بقدرة تقريب إلكتروني X30، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

سعر هاتف Redmi K30 Pro

سيختلف الهاتف الجديد من حيث المظهر والتقنيات عن Redmi K30 الذي صدر مؤخراً، وبتقنيات أكثر تطوراً وسعره مناسب للجميع 425 دولاراً لنسخة 6/128 غيغابايت، وبسعر 480 دولاراً لنسخة 8/128 غيغابايت، وبسعر 520 دولاراً لنسخة 8/256 غيغابايت.

مواصفات هاتف Redmi K30 Pro

تاريخ إصدار الهاتف: 24 مارس/آذار 2020

وزن الهاتف: 218 غ

نظام التشغيل: Android 10

الشاشة: Super AMOLED بمقاس 6.67 بوصة

سرعة المعالج: Snapdragon 865

الذاكرة: ذاكرة داخلية هي 256 غيغابايت قابلة للتوسيع

الكاميرا الخلفية: رباعية العدسة (64+13+8+5)

الكاميرا الأمامية: بدقة 20 ميغابيكسل وميزة التعرف على الوجوه.

البطارية: بطارية بسعة 4700 ميلي أمبير وميزة الشحن السريع واللاسلكي (تعمل يوماً كاملاً من الاستخدام).

شحن سريع: يدعم

بصمة التعرف على الوجه: يدعم

الألوان: أبيض – أزرق فاتح – بنفسجي – أسود

السعر: 425 حتى 520 دولاراً.

مواصفات هاتف Mi Note 10

تراهن تشاومي على هاتفها الجديد عن طريق سعره المغري وكاميرته التي لم يسبقها إليها أحد، وهو ما يشكل منافسة مقلقة لشركة “أبل” الأمريكية التي تريد الحفاظ على سوقها في آسيا.

ولا يتجاوز سعر هذا الهاتف 486 دولاراً أمريكياً، علماً أنه يمتاز بدقته الكبيرة في العرض، وكاميرته التي تقدم دقة تصل إلى 108 ميغابيكسل.

ويراهن هاتف Mi Note 10 على بطاريته القوية جداً، لأن طاقتها تصل إلى 5260 ميلي أمبير/ساعة، أي أنها تستطيع أن تصمد لما يزيد على يومين، في حين يبلغ حجم شاشة العرض بتقنية “أوليد”، 6.5 إنشات.

مواصفات هاتف Mi Note 10

تاريخ إصدار الهاتف: نوفمبر/تشرين الثاني 2019 لكنه طُرح في الأسواق في 2020

نظام التشغيل: أندرويد

الوزن: 208 غ

الشاشة: AMOLED، زجاج كورنينغ غوريلا 5، بمساحة 6.47 بوصة، ونسبتها إلى سطح الهاتف: 87.8%.

سرعة المعالج: Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G، ثماني النواة .

الذاكرة: داخلية 128 غيغابايت، وصول عشوائي 6 غيغابايت

الكاميرا الخلفية: خماسيّة، 108 ميغابيكسل، 20 ميغابيكسل، 12 ميغابيكسل، 5 ميغابيكسل، 2 ميغابيكسل.

الكاميرا الأمامية: 32 ميغابيكسل

البطارية: 5260 مللي أمبير تدوم في حالة الاستخدام مدة يومين

شحن سريع: يدعم

الألوان: أخضر، أبيض، أسود

السعر: 486$

أفضل هواتف هواوي 2020

كاميرات خيالية، أسعار اقتصادية، هذا أبرز ما يمكننا وصف هواتف هواوي به لهذا العام حتى الآن.

مواصفات هاتف هواوي P40 Pro

ومن أبرز الميزات التي أتى بها Huawei P40 Pro هو بطارية ليثيوم متطورة بسعة 5500 ميلي أمبير، تكفيه ليعمل ليومين في حال استعماله للاتصالات وتصفح الإنترنت ومشاهدة الفيديوهات والاستماع للموسيقى، ويمكن شحن 70% من سعتها في ظرف 45 دقيقة فقط عبر شاحن (50 واط).

كما من حصل هذا الهاتف على شاشة OLED بمقاس 6.5 بوصة، بدقة+HD، وتردد 120 هيرتز، تغطي كامل مساحة واجهته الأمامية تقريباً، وفيها ثقب صغير مخصص للكاميرا الأمامية التي ستكون مزدوجة العدسة.

والكاميرا الأساسية لهذا الهاتف 5 عدسات، إحداها بدقة 108 ميغابيكسل، فيها مستشعر Sony IMX700 أو IMX686 لضمان قدرات تصوير فائقة، أما الكاميرا الأمامية فستكون مزدوجة العدسة وبخاصية التعرف على الوجوه.

وحصل هذا الهاتف على منفذين لبطاقات الاتصال، ومعالج Kirin 990 بقدرة على دعم شبكات 5G، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، ونظام تشغيل Android 10 مع واجهات EMUI 10.

مواصفات هاتف هواوي P40 Pro

تاريخ إصدار الهاتف: يناير/كانون الثاني 2020

نظام التشغيل: Android 10

الشاشة: شاشة OLED بحجم 6.5 إنش

سرعة المعالج: Kirin 990 بقدرة على دعم شبكات 5G

الذاكرة: 256 جيجابايت، 6 غيغارام

الكاميرا الخلفية: خماسيّة أكبرها 108 ميغابيكسل

الكاميرا الأمامية: مزدوجة

البطارية: ليثيوم متطورة بسعة 5500 ميلي أمبير تعمل مدة يومين

شحن سريع: يدعم 70% خلال 45 دقيقة

بصمة التعرف على الوجه: يدعم

الألوان: فضي – ذهبي – أبيض – أسود – أزرق فاتح

السعر: 1100 $

مواصفات هاتف P40 Lite

من أبرز مواصفات هاتف بي 40 لايت أنه جاء بمعالج Kirin 810 ثماني النواة، ليمنحه السرعة الكبيرة للتعامل مع البيانات، كما زوّد الهاتف بذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.

فيما جاء هيكل الهاتف مقاوماً للماء والغبار، ومصنوعاً من المعدن والبلاستيك والزجاج، بوزن 183 غ وأبعاد (159/76/8.7) ملم، إضافة إلى تزويده بشاشة عالية الدقة بمقاس 6.4 بوصة، قادرة على عرض فيديوهات وصور FullHD.

كما زودت هواوي جهازها الجديد أيضاً ببطارية بسعة 4200 ملي أمبير، تتميز بخاصية الشحن السريع عبر شاحن (40 واط)، إضافة لخدمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع وخاصية التعرف على الوجه، ومنفذ USB Type-C للشحن ونقل البيانات، ونظام تشغيل بواجهات ЕMUI 10 مبنية على Android 10.

كاميرا هاتف P40 Lite

وزودت هواوي الهاتف بتقنيات تجعله من بين أبرز الأجهزة الذكية، وأهمها كاميرا أساسية بأربع عدسات بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل، مع إمكانية التركيز التلقائي بعد تحديد المرحلة، وبعدسة الترا وايد، وكاميرا ماكرو منفصلة، وحساس للعمق، ودعم للـ إتش دي آر، والبانوراما، مع فلاش LED فردي، وإمكانية تصوير الفيديو بدقة 2160 بكسل مع سرعة التقاط 30 إطاراً في الثانية.

أما كاميرا P40 Lite الأمامية فتأتي بقدرة 16 ميغابكسل، مع فتحة عدسة f2.0، مع دعم لـHDR، وإمكانية تصوير الفيديو بجودة الـFullHD بسرعة 30 فريم في الثانية.

مواصفات هاتف P40 Lite

تاريخ إصدار الهاتف: مارس/آذار 2020

الوزن: 183 غ

نظام التشغيل: Android 10

الشاشة: شاشة LTPS IPS LCD كابستيف

سرعة المعالج: Kirin 810 ثماني النواة

الذاكرة: بذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.

الكاميرا الخلفية: رباعية (48+8+2+2) ميغابيكسل.

الكاميرا الأمامية: 16 ميغابكسل مع إمكانية تصوير الفيديو بجودة الـFullHD.

البطارية: بسعة 4200 ملي أمبير (تعمل يوماً كاملاً من الاستخدام المتواصل).

شحن سريع: يعمل بسرعة 40 واط.

بصمة التعرف على الوجه: يدعم.

ميزات أخرى: هيكل مقاوم للماء والغبار.

الألوان: أسود – أخضر – بني فاتح – وردي فاتح.

السعر: 300 $ تقريباً

أفضل هواتف أوبو 2020

إذا كنتم تفكرون في شراء هاتف جديد فننصحكم بالانتظار بمتابعة هواتف أوبو بكل جدية، لأنها تعمل بجد من خلال تطوير هواتفها وتحديث مواصفاتها.

مواصفات هاتف Oppo Find X2

أتى الهاتف الجديد بمعالج ثماني النواة من نوع سناب دراغون 865 مع شاشة بمقاس 6.5 بوصة، وهي مناسبة جداً لمُحبي مشاهدة الأفلام أو الألعاب.

بينما سيكون النظام Android 10 مِثله مثل غالبية هواتف الأندرويد الحديثة، كما يتم تصنيع الواجهة الأمامية والخلفية من زجاج جوريلا 6، مع إطار من الألومنيوم مثل هاتف Sony Xperia 5 Plus.

كاميرا Oppo Find X2

أما بالنسبة إلى كاميرا الهاتف الجديد فستكون ثلاثية، أكبرها 48 ميغابيكسل مع فتحة عدسة f2.4، والثانية 13 ميغابيكسل مع فتحة عدسة f2.2 تمكّن الهاتف من التقاط صور بزاوية عريضة، والثالثة 8 ميغابيكسل.

كما تدعم الكاميرات وضعَي الـHDR، والبانوراما، كما تمتلك فلاش LED فردياً، وتتمكن من تصوير الفيديو بدقة 2160 بيكسل، بسرعة 30 لقطة في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 32 ميغابيكسل، مع فتحة عدسة f2.4 ألترا وايد، تمكنك من التقاط صور بزاوية واسعة.

تاريخ الإصدار: 6 مارس/آذار

نظام التشغيل: Android 10

الشاشة: AMOLED بحجم 6.5 بوصة

سرعة المعالج: ثماني النواة Qualcomm SM8250 Snapdragon 865

الذاكرة: تخزين داخلية 128 + 256 غيغابايت

الكاميرا الخلفية: ثلاثية العدسة بدقة (48+13+8) ميغابيكسل

الكاميرا الأمامية: بدقة 32 ميغابيكسل

البطارية: بطارية بسعة 4065 ميلي أمبير (تعمل يوماً كاملاً من الاستخدام المتواصل).

شحن سريع: يدعم

بصمة التعرف على الوجه: لا

الألوان: أسود – زهري – أزرق

السعر: 800 إلى 1000 دولار تقريباً

مواصفات هاتف Oppo Reno 3 Pro

يبدو أن مواصفات هاتف أوبو رينو 3 برو ستجعل الكثيرين يفكرون في شرائه، خاصة أنّه يستخدم خوارزميات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتشغيل الوضع الداكن جداً (Ultra Dark Mode) تلقائياً عندما تكون الإضاءة ضعيفة من أجل التقاط صور واضحة في البيئات المظلمة.

ويتميز الجهاز بشاشة بمقاس 6.7 إنش بدقة 1080×2400 بيكسل وثقب مزدوج يختلف تصميمه عن تصميم الثقب المفرد الذي ظهر لأول مرة على Reno 3 Pro في الصين، وتأتي شاشة الهاتف مع شهادة (TÜV Rheinland)، التي يقال إنها تقلل من انبعاثات الضوء الأزرق، إضافة إلى وجود مستشعر بصمة مدمج تحت الشاشة.

كاميرا هاتف Oppo Reno 3 Pro

لا شك أن كاميرا هاتف أوبو رينو 3 برو مذهلة، كيف لا وهي رباعية، أكبرها بدقة 64 ميغابيكسل، تخيلوا ذلك!

أما الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 13 ميغابيكسل، والثالثة 8 ميغابيكسل، والرابعة 2 ميغابيكسل، وهي خاصة بالعزل، بالإضافة إلى دعم الكاميرات للتصوير الليلي بوضعي الـNight mode.

مواصفات هاتف Oppo Reno 3 Pro

تاريخ إصدار الهاتف: مارس/آذار 2020

الوزن: 175 غ

نظام التشغيل: Android 10

الشاشة: AMOLED بمقاس 6.7 بوصة ودقة عرض (2400/1080) بيكسل

سرعة المعالج: MediaTek Helio P95 ثماني النواة ومعالج رسوميات Adreno 620

الذاكرة: بذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت.

الكاميرا الخلفية: رباعية (64+13+8+2) ميغابيكسل.

الكاميرا الأمامية: مزدوجة بدقة (44+2)

البطارية: بسعة 4025 ملي أمبير (تعمل يوماً كاملاً من الاستخدام المتواصل).

شحن سريع: لا

بصمة التعرف على الوجه: لا

الألوان: أسود – أزرق – أبيض

السعر: ما يقارب 450$

ميزات أخرى:

قدرة الكاميرا على التقريب البصري بمعدل X5 والتقريب الرقمي بمقدار X20

أنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية GPS وBeidou وA-GPS

تطبيق Soloop Smart Video Editor الخاص لتحرير الفيديوهات ومشاركتها

الهواتف المنتظرة في 2020

هناك الكثير من الهواتف المنتظرة خلال هذا العام لا سيما هواتف شركة آبل التي تطلق عادة خلال شهر سبتمبر/أيلول، لذلك سنقدم إليكم أبرز الهواتف التي أعلنت الشركات أنها ستطلقها في 2020:

البداية من هواوي..



مواصفات هاتف Honor Play 9A

تسعى هواوي من خلال الهاتف الجديد والرخيص الذي ستطلقه في أبريل/نيسان إلى أن تكتسب عدداً أكبر من الزبائن بعد الركود الاقتصادي الذي تشهده معظم أسواق الهواتف في العالم.

فيما لا تزال طريقة بيع الهواتف غير معروفة، خاصة أن غالبية محلات الهواتف في الكثير مدن العالم مغلقة بسبب تفشِّي فيروس كورونا، والتساؤل هنا هل سيكون لدى الشركة طريقة جديدة تبيع فيها منتجاتها؟

وسيزود هذا الجهاز بهيكل مقاوم للماء والغبار، وشاشة LCD بمقاس 6.3 بوصة، ودقة عرض (1650/720) بيكسل، إضافة لماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية.

وسيضمن أداءه الجيد معالج MediaTek Helio P35 ثماني النواة، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.

الهاتف الجديد سيحتوي على كاميرا أساسية ممتازة ثنائية العدسة بدقة 13 و2 ميغابيكسل.

كما تحتوي الكاميرا على حساس خاص لقياس عمق الصورة، وميزة التثبيت والتقريب الأوتوماتيكي للقطة.

أما بالنسبة للكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل وفيها خاصية التعرف على الوجوه.

وسيكون سعر الهاتف بنسخة 64 غيغابايت 125 دولاراً امريكياً فقط، فيما سيكون سيكون هناك نسخة مطوّرة بذاكرة داخلية 128 غيغابايت وبسعر 170 دولاراً أمريكياً.

مواصفات هاتف Mate xs القابل للطي

أعلنت شركة هواوي الصينية، الإثنين 24 فبراير/شباط 2020، عن أحدث هواتفها الذكية القابلة للطي لأول مرة، وهو أول جهاز قابل للطي تنتجه الشركة، وسيكون قريباً متاحاً دولياً ينافس شركتي سامسونغ وموتورولا.

هواوي اختارت أن تكشف عن جهازها الجديد “ميت إكس إس” في فيديو مصور، بعد ما كان مقرراً أن تكشف عنه في معرض التكنولوجيا العالمي بإسبانيا، الذي تم إلغاؤه بسبب تفشي فيروس كورونا القاتل، وفقاً لما نشرته CNBC الإخبارية.

مدير المبيعات في الشركة، ريتشارد يو، قال إن الهاتف سيتم طرحه في الأسواق الشهر المقبل بسعر 2499 يورو (2709.67 دولار أمريكي)، وسيتم توفيره في جميع أنحاء العالم.

أما عن ميزاته، فقال ريتشارد يو إن حجم الشاشة بعد الفتح يصل إلى 8 بوصات، وهو ما يمكن حامل الجهاز اقتناء هاتف وتابلت في آن واحد، فيما لم يتم تغيير حجم الشاشة، لكن تم تطويرها وتطوير تقنيات حركتها لتصبح أكثر متانة.

ولعل أكبر مشكلة ستواجة “ميت إكس إس” هي عدم وجود نظام تشغيل أندرويد بنسخته الرسمية في الجهاز، بسبب العقوبات الأمريكية التي فرضها ترامب على الشركة، ما جعل هواوي توفر حلاً لتشغيل نظام أندرويد بدون مشاكل.

مواصفات هاتف Mate xs القابل للطي

هواتف آيفون المنتظرة..



مواصفات هاتف iPhone SE 2

يُتوقع أن تطرح شركة آبل هاتفها الجديد iPhone SE 2 منخفض التكلفة في القريب العاجل.

إذ انتشرت أخبار منذ فترة حول تخطيط آبل لطرح هاتف آيفون جديد منخفض التكلفة عام 2020، إمّا بالاسم iPhone SE 2 أو iPhone 9.

بالرغم من عدم إمكانية التأكد من التاريخ الفعلي، يبدو التوقيت المتوقع، الشهر المقبل، معقولاً ومنطقياً.

وأشارت شائعات سابقة إلى أن سعر بيع الجهاز سيكون حوالي 399 دولاراً أمريكياً، وهذا السعر سيحتل به مكانة متميزة وسط هواتف الفئة متوسطة السعر.

مواصفات هاتف iPhone 12

بدأت بالفعل ظهور الشائعات بخصوص iPhone 12 المتوقَّع صدوره هذا العام.

فما الذي نتطلَّع إليه في هذا الوقت، أولاً، تصميم جديد تماماً ينبذ أخيراً عباءة الـiPhone X المهيمنة على هواتف آبل منذ ثلاث سنوات.



وبحسب المسرِّب بين غيسكن، سيتخلَّص أحد النماذج من تصميم الـnotch كلياً، واضعاً نظام كاميرات TrueDepth من أبل في الحافة العليا الضيقة.

علاوةً على ذلك، هناك احتمال قوي لدعم أبرز هواتف iPhone في 2020، الجيل الخامس من شبكات المحمول.



ففي نهاية المطاف، هناك أدلة متزايدة تشير إلى تحبيذ كثير من أصحاب هواتف iPhone عدم شراء أيٍّ من هواتف سلسلة 11، بسبب عدم دعمه للجيل التالي من الشبكات اللاسلكية.

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