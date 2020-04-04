2020/04/04 | 02:20 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلمة نادرة للملكة اليزابيث الثانية لندن- الزمان افتتح السبت في مركز مؤتمرات بلندن مستشفى ميداني كبير، استغرق تجهيزه تسعة أيام فقط، لاستيعاب الارتفاع في عدد مرضى فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة 3600 شخص في البلاد، فيما يسبق ذلك بث كلمة نادرة للملكة إليزابيث الثانية يوم الأحد. وأنشئ المستشفى بمساعدة الجيش، وتبلغ طاقة استيعابه […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا:مستشفى ميداني في تسعة أيام يعادل عشرة مستشفيات تقليدية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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