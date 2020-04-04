بريطانيا‭:‬مستشفى‭ ‬ميداني‭ ‬في‭ ‬تسعة‭ ‬أيام‭ ‬يعادل‭ ‬عشرة‭ ‬مستشفيات‭ ‬تقليدية‭ ‬

2020/04/04 | 02:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلمة‭ ‬نادرة‭ ‬للملكة‭ ‬اليزابيث‭ ‬الثانية لندن‭- ‬الزمان‭ ‬ افتتح‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬مؤتمرات‭ ‬بلندن‭ ‬مستشفى‭ ‬ميداني‭ ‬كبير،‭ ‬استغرق‭ ‬تجهيزه‭ ‬تسعة‭ ‬أيام‭ ‬فقط،‭ ‬لاستيعاب‭ ‬الارتفاع‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬مرضى‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬الذي‭ ‬أودى‭ ‬بحياة‭ ‬3600‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬فيما‭ ‬يسبق‭ ‬ذلك‭ ‬بث‭ ‬كلمة‭ ‬نادرة‭ ‬للملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭.‬ وأنشئ‭ ‬المستشفى‭ ‬بمساعدة‭ ‬الجيش،‭ ‬وتبلغ‭ ‬طاقة‭ ‬استيعابه‭ […]

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