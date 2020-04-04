2020/04/04 | 02:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام بعيداً‭ ‬عن‭ ‬التهويل‭ ‬السياسي‭ ‬لعملية‭ ‬إعادة‭ ‬انتشار‭ ‬القوات‭ ‬الامريكية‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬القواعد‭ ‬المعروفة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬فإنّ‭ ‬المؤشرات‭ ‬لوقوع‭ ‬حرب‭ ‬ضد‭ ‬ايران‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ضرب‭ ‬مَن‭ ‬سمتهم‭ ‬واشنطن‭ ‬وكلائها‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ومَن‭ ‬قالت‭ ‬طهران‭ ‬انهم‭ ‬أصدقاؤها‭ ‬لا‭ ‬وكلاؤها‭ ‬،‭ ‬تبدو‭ ‬واهنة‭ ‬،‭ ‬وليس‭ ‬لها‭ ‬سند‭ ‬قوي‭ ‬في‭ ‬الوقائع‭ .‬ في‭ ‬الظرف‭ ‬العصيب‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باتريوت وخيار الحرب مجدداً في العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باتريوت وخيار الحرب مجدداً في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).